Після "мирової" з Поліссям і поразки від Динамо криворіжці втратили насиджене лідерство в УПЛ, однак сьогодні його можна повернути – і надовго, на всю зиму. СК Дніпро-1 поки що тримається попереду, однак команда Юрія Максимова випереджає Кривбас всього на одне очко. Враховуючи перемогу в особистій зустрічі, для виходу на перше місце сьогодні буде достатньо і нічиєї.

Лідер Кривбаса – про неочікуване лідерство в УПЛ: "Дай Боже, все у нас вийде"

Враховуючи тренд на спрощення стилю гри в чемпіонаті, Кривбас цілком може зачепитись і за чемпіонство. Втім, тоді вже треба тримати відповідний темп – а особливо треба бити таких суперників, як Зоря. От тільки зробити це непросто, враховуючи накопичену втому. Підопічні Юрія Вернидуба у позаминулому турі не могли забити Минаю протягом години, а Олександрії до 79-ї хвилини вони взагалі програвали. Хоча в цілому заслуженість перемог не підлягає сумніву.

У Зорі теж дуже серйозне завдання на сьогоднішній поєдинок. Луганці не знають перемог протягом чотирьох турів УПЛ поспіль, а з урахуванням усіх турнірів безвиграшна серія досягає восьми матчів. Команда опустилася на передостанню позицію в турнірній таблиці – у зону прямого вильоту. Аби покинути її, необхідно тріумфувати у Кривому Розі й сподіватись на поразку Оболоні й хоча б нічию Олександрії.

Аби піднятись у зону плей-офф за виживання, достатньо просто не програти Кривбасу. Це – програма-мінімум для підопічних Юрія Коваля. В принципі, виконати її реально, враховуючи симпатичність гри з Маккабі та більш-менш заслужену нічию з Рухом тиждень тому. Врешті-решт, у Зорі відносно міцний склад, здатний створити проблеми обороні Кривбаса, однак налагодити гру в обороні поки що не вдалося.

Відповідальність за результат у обох команд величезна, тож можна очікувати на вельми цікавий матч. Звісно ж, з поправкою на вітчизняні реалії.

Кадрова ситуація

Травмовані: Семенов, Якимець – Бутко, Вантух

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Кривбас – Зоря

Кривбас: Кліщук – Понедєльнік, Рябов, Стецьков, Дібанго – Іліч, Бізімана – Кузик, Дебелко, Задерака – Кожушко

Зоря: Турбаєвський – Джордан, Батагов, Боль – Кирюханцев, Мишньов, Чурко, Снурніцин – Антюх, Алефіренко – Герреро

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Очевидно, що Кривбас – фаворит, але не слід недооцінювати Зорю. Попри всі проблеми, луганці забивали голи у восьми з десяти останніх матчів (навіть у єврокубках). І ці голи не були випадковими. Щоправда, у єврокубках моментів побільше, ніж в Україні, адже там більше простору – в УПЛ же доводиться зламувати масивні оборонні блоки.

У таких умовах колектив награв всього на 15,66 очікуваних голів, забивши на 2,66 менше. А у Кривбаса система оборони дуже потужна – підопічні Юрія Вернидуба пропустили на 6,4 голи менше, ніж очікувалось. Атака ж у криворіжців третя після Динамо й Руха.

Враховуючи всі ці фактори, ми ставимо на перемогу Кривбаса, однак Зоря повинна дати бій, забивши бодай раз.

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