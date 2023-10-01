Рух у вольовому стилі здолав Кривбас у матчі 9-го туру чемпіонату України. Дивіться відео голів та огляд гри Кривбас – Рух на "Футбол 24".

Перший тайм пройшов досить рівно, моменти виникали поблизу воріт як Кривбаса, так і Руха. Климчук на 34 хвилині навіть забив, але м'яч скасували через офсайд. Кривбас повів у рахунку на 42 хвилині – Іліч реалізував пенальті за фол проти Хомченовського у штрафному Руха.

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Підопічні Вернидуба активно розпочали другий тайм, але потім трохи підсіли, чим скористався Рух. Руніч зрівняв рахунок, пробивши в нижній кут після розіграшу кутового. Климчук через 2 хвилини реалізував пенальті, а той же Руніч на 68 хвилині поставив крапку в грі.