Рух в волевом стиле одолел Кривбасс в матче 9-го тура чемпионата Украины. Смотрите видео голов и обзор игры Кривбасс – Рух на "Футбол 24".

Первый тайм прошел достаточно ровно, моменты возникали вблизи ворот как Кривбасса, так и Руха. Климчук на 34 минуте даже забил, но мяч отменили из-за офсайда. Кривбасс повел в счете на 42 минуте – Илич реализовал пенальти за фол против Хомченовского в штрафной Руха.

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Подопечные Вернидуба активно начали второй тайм, но затем немного подсели, чем воспользовался Рух. Рунич сравнял счет, пробив в нижний угол после розыгрыша углового. Климчук через 2 минуты реализовал пенальти, а тот же Рунич на 68 минуте поставил точку в игре.