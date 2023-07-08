Фенербахче все ж до кінця вирішив заплямувати свою репутацію поїздкою на болота.

Делегація турецького гранда сьогодні (8 липня) вирушила до Санкт-Петербурга, де відбувається товариський "турнір водокачки". Раніше в ньому стартували азербайджанський Нефтчі, сербська Црвена Звезда і місцевий Зеніт. Організатори заявляли про 5 млн рублів (близько 55 тисяч доларів) нагороди для кожного учасника, але є підозра, що згода на таке приниження насправді коштувала значно більше.

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Зрозуміло, що найбільше статусних гравців саме у складі Фенербахче. На жаль, серед них і літній новачок "канарок" Едін Джеко. Фіналіст минулого розіграшу ЛЧ нібито протестував проти поїздки на болота, але сьогодні смиренно сідав у автобус разом з усіма. Також слід відзначити прізвища Міши Батшуаї (Челсі, Марсель, збірна Бельгії), Раяна Кента (вихованець Ліверпуля, грав у фіналі ЛЄ з Рейнджерс), Джошуа Кінга (багато пограв в АПЛ), футболістів рівня національних збірних Уругваю, Угорщини і Туреччини.

Нагадаємо, відразу після початку повномасштабного вторгнення УЄФА та ФІФА відсторонили всі російські команди від офіційних змагань, тому терористам доводиться докладати зусиль, щоб вмовити представників інших країн ступити з ними на одне поле бодай в спарингах.

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