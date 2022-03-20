Виталий Миколенко оказался в запасе, как и прежде в матче АПЛ против Ньюкасла. В основу после дисквалификации вернулся номинальный правый фулбек Кенни, занявший место левого вингбека. На старте встречи удивительное доминирование Эвертона, который в чемпионате в последнее время показывает гораздо худшие результаты и игру, чем нынешний соперник. Уже на 2 минуте Кин после подачи штрафной пробивал с идеальной дистанции в сердце штрафной, но не попал. Затем Таунсенд создал еще 2 момента для партнеров и... травмировался. Андрос не мог покинуть поле на своих ногах, и это выглядело очень серьезно.

Эвертон выстрадал победу над Ньюкаслом – Миколенко убегает от вылета из АПЛ, фанат приковал себя за шею к воротам

Michael Olise in the #EmiratesFACup this season:



◎ 4 games

◉ 2 goals

◉ 3 assists



He loves this competition. pic.twitter.com/tioyfqFqqe — Squawka (@Squawka) March 20, 2022

После быстрой вынужденной замены лондонцы перехватили инициативу. Сначала Олисе не хватило силы удара, но впоследствии звезда хозяев блестяще подал угловой, а Гуэхи воспользовался бездарной игрой защитников Эвертона. Матета спокойно разгуливает по левому флангу "ирисок" и выдает пас во вратарскую. Невероятный промах Заха, уже на 33 минуте интрига могла улетучиться. Несмотря на существенное преимущество по количеству ударов (8:3), первая точная попытка ливерпульцев пришлась лишь на 40 минуту. Коулмэн обворовал Митчелла на своей половине и вырезал идеальный дальний заброс. Ришарлисон пытался с носка прошить Батленда, вышло не очень сильно.

Защита Лэмпарда – посмешище. Эзе беспрепятственно бросает на ход Заха, а тот в центр, где такой же совсем одинокий Матета расстреливает. Олисе создает еще один роскошный момент. Разрезной пас на Матету нивелировал лишь героический подкат Коулмэна, успевшего вернуться и подстраховать своих центрбеков. Кенни поиграл тоже немного. В перерыве конкурента Миколенко сменил форвард Калверт-Льюин. Лэмпард отчаянно бросает все атакующие резервы в бой. На левый край перешел Холгейт.

Wilfried Zaha has scored 10+ goals in back-to-back seasons for the first time in his career:



◉ 2020/21: 31 games, 11 goals

◉ 2021/22: 27 games, 10 goals



Doubly, doubly good. #EmiratesFACup pic.twitter.com/E1dYJeBrFk — Squawka (@Squawka) March 20, 2022

Олисе после перерыва продолжает издеваться и куражиться, накручивая по 2-3 игрока Эвертона в их штрафной. Показали, как активно разминается Миколенко. Тем временем Олисе заработал для соперника первую желтую карточку в матче, заставив Гордона беспомощно фолить. Наконец-то хоть какое-то подобие ответа от гостей. Грей покрутился перед штрафным и бахнул – рядом с дальней штангой. Холгейт только ценой фола останавливает очередной рейд Олисе. Интересно было бы посмотреть на Миколенко против этого 20-летнего вингера, который был вызван в молодежную сборную Франции.

Вышедший на замену Эдуар сразу же создал момент. Олисе пробивал без особой опеки Холгейта, но перекрутил. Ивоби заменил Коулмэна, но это мало что изменило. Заха прошел едва ли не всю оборону Эвертона и выкатил под удар Олисе. Мяч отскочил от штанги, а на добивании сыграл все тот же Уилфрид. Полный разгром на 79-й минуте. На десерт забил даже опорник Хьюз, сыгравший на добивание после удара Галлахера – обоих, конечно же, никто не крыл. Абсолютно деморализованная жалкая защита Эвертона. Неужели с Миколенко было бы хуже?