Крістал Пелас підписав екс-захисника Ліверпуля
22:10 - Читать на русском
Натаніель Клайн перебрався до Лондона.
29-річний Натаніель Клайн підсилив захисну ланку Крістал Пелас, повідомляє офіційний сайт клубу.
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Про деталі майбутньої співпраці між сторонами не повідомляється. Оборонець приєднався до лондонського клубу на правах вільного агента. Влітку Натаніель попрощався з Ліверпулем, кольори якого гравець захищав з 2015 року.
За мерсисайдців Клайн провів 103 поєдинки, в яких відзначився трьома голами та 5-ма асистами.
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