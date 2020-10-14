29-річний Натаніель Клайн підсилив захисну ланку Крістал Пелас, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Про деталі майбутньої співпраці між сторонами не повідомляється. Оборонець приєднався до лондонського клубу на правах вільного агента. Влітку Натаніель попрощався з Ліверпулем, кольори якого гравець захищав з 2015 року.

За мерсисайдців Клайн провів 103 поєдинки, в яких відзначився трьома голами та 5-ма асистами.

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