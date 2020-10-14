Кристал Пэлас подписал экс-защитника Ливерпуля
29-летний Натаниэль Клайн усилил защитное звено Кристал Пэлас, сообщает официальный сайт клуба.
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О деталях будущего сотрудничества между сторонами не сообщается. Защитник присоединился к лондонскому клубу на правах свободного агента. Летом Натаниэль попрощался с Ливерпулем, цвета которого игрок защищал с 2015 года.
За мерсисайдцев Клайн провел 103 поединка, в которых отметился тремя голами и 5-ю ассистами.
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