29-летний Натаниэль Клайн усилил защитное звено Кристал Пэлас, сообщает официальный сайт клуба.

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О деталях будущего сотрудничества между сторонами не сообщается. Защитник присоединился к лондонскому клубу на правах свободного агента. Летом Натаниэль попрощался с Ливерпулем, цвета которого игрок защищал с 2015 года.

За мерсисайдцев Клайн провел 103 поединка, в которых отметился тремя голами и 5-ю ассистами.

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