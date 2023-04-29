Поєдинок затримали на 15 хвилин через несправні турнікети, які спричинили величезні черги на підходах до Селхерст Парк. Якщо хтось не встиг прийти на своє місце вчасно, то сильно пошкодував, адже старт зустрічі вийшов ураганним.

"Споносром" свята виступив Майкл Олісе. Вінгер Пелас спочатку "наварив" біля своїх воріт, скинувши м'яч точно під удар Соучеку. Втім, Майкл швиденько реабілітувався, організувавши 2 голи. Олісе розрізною передачею знайшов Айю, а потім силовим прострілом Заха.

Соучек вирішив рухатися в напрямку від героя до антигероя і назад. Хавбек Вест Хема незграбно прийняв м'яч біля власного карного майданчика та програв боротьбу Шлуппу, який зробив рахунок 3:1. Божевілля першого тайму підсумував Антоніо, замкнувши скидку того-таки Соучека.

Друга половина виявилася значно спокійшнішою, допоки команди не обмінялися голами упродовж 6 хвилин. Агерд взяв приклад з Олісе і Соучека. Центрбек Вест Хема спочатку "привіз" дурний пенальті, а потім заштовхав м'яч у чужі ворота. Всюдисущий Соучек до гола додав вже другий асист.

На цьому перестрілка зупинилась, що дозволило Крістал Пелас набрати 40 очок, які неформально вважаються гарантією збереження прописки в АПЛ. Мегадосвідчений Рой Ходжсон місяць тому прийняв "орлів" над зоною вильоту, а тепер обійшов Челсі і спокійно йде в середині таблиці.

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