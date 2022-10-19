Крістал Пелас оформив переможний камбек проти Вулверхемптона
завершено
47’ Еберечі Езе
70’ Вілфрід Заха
Адама Траоре 31’
31’ Адама Траоре
47’ Еберечі Езе
70’ Вілфрід Заха
Вулверхемптон відкрив рахунок на 30 хвилині, коли Траоре відгукнувся на подачу Буено. За мить до цього "вовки" ледь не пропустили – Дукуре влучив у стійку. Крістал Пелас відігрався на початку другого тайму, забивши дуже схожий гол. Езе замкнув навіс Олісе.
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Долю матчу вирішив гол Заха. Езе класно розрізав оборону гостей з глибини, Едуар покотив на Заха, а лідер Пелас, скориставшись помилкою Кілмана, переправив м'яч у сітку. Крістал Пелас набрав 13 очок і піднявся на 10 місце в таблиці. Вулверхемптон залишився над зоною вильоту.
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