Вулверхемптон відкрив рахунок на 30 хвилині, коли Траоре відгукнувся на подачу Буено. За мить до цього "вовки" ледь не пропустили – Дукуре влучив у стійку. Крістал Пелас відігрався на початку другого тайму, забивши дуже схожий гол. Езе замкнув навіс Олісе.

Ноттінгем Форест відстояв нічию з Брайтоном – Де Дзербі дивом не може перемогти в АПЛ

Долю матчу вирішив гол Заха. Езе класно розрізав оборону гостей з глибини, Едуар покотив на Заха, а лідер Пелас, скориставшись помилкою Кілмана, переправив м'яч у сітку. Крістал Пелас набрав 13 очок і піднявся на 10 місце в таблиці. Вулверхемптон залишився над зоною вильоту.