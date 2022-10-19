Кристал Пелас оформил победный камбек против Вулверхэмптона
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Вулверхэмптон уступил Кристал Пэлас (1:2) в 12 туре АПЛ.
завершено
47’ Эберечи Эзе
70’ Уилфрид Заха
Адама Траоре 31’
31’ Адама Траоре
47’ Эберечи Эзе
70’ Уилфрид Заха
Вулверхэмптон открыл счет на 30 минуте, когда Траоре откликнулся на подачу Буэно. За мгновение до этого "волки" чуть не пропустили – Дукуре попал в штангу. Кристал Пелас отыгрался в начале второго тайма, забив очень похожий гол. Эзе замкнул навес Олисе.
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Судьбу матча решил гол Заха. Эзе классно разрезал оборону гостей из глубины, Эдуар покатил на Заха, а лидер Пелас, воспользовавшись ошибкой Килмана, переправил мяч в сетку. Кристал Пелас набрал 13 очков и поднялся на 10 место в таблице. Вулверхэмптон остался над зоной вылета.
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