Вулверхэмптон открыл счет на 30 минуте, когда Траоре откликнулся на подачу Буэно. За мгновение до этого "волки" чуть не пропустили – Дукуре попал в штангу. Кристал Пелас отыгрался в начале второго тайма, забив очень похожий гол. Эзе замкнул навес Олисе.

Ноттингем Форест отстоял ничью с Брайтоном – Де Дзерби чудом не может победить в АПЛ

Судьбу матча решил гол Заха. Эзе классно разрезал оборону гостей из глубины, Эдуар покатил на Заха, а лидер Пелас, воспользовавшись ошибкой Килмана, переправил мяч в сетку. Кристал Пелас набрал 13 очков и поднялся на 10 место в таблице. Вулверхэмптон остался над зоной вылета.