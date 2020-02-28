Норвіч у рідних стінах здобув сенсаційну перемогу над Лестером

Прем'єрний матч 28-го туру АПЛ між Норвічем та Лестером завершився несподіваною поразкою "лисів".

Норвіч – остання команда чемпіонату – у поточному турі міг наблизитись до своїх конкурентів по боротьбі за виживання на відстань трьох очок, але для цього потрібно було перемагати Лестер. "Лиси" були дещо ослаблені травмою Варді, але їм також потрібні залікові бали. Битва за "срібло", вірогідно, програна, але й місце в ЛЧ команді Брендана Роджерса ще ніхто не гарантував.

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Перший тайм пройшов за повної переваги Лестера, який міг відкрити рахунок на 25-й, 37-й та 39-й хвилинах після пострілів Прата та Іхеаначо – Денісу не пощастило влучити у праву стійку, а удари Келечі або летіли поруч з каркасом, або їх тягнув Крул. Явних моментів у "канарок" до перерви не виникало, але їм вдалося зберегти нулі на табло.

На старті другого тайму Іхеаначо таки вдалося прошити Крула, однак його гол скасували через офсайд. "Лиси" продовжили обстріл воріт Норвіча, створивши кілька небезпечних епізодів біля чужих воріт, але господарі також огризалися. Зокрема, на 61-й хвилині з кута штрафного під поперечину стріляв Дуда – Шмейхель парирував. На 70-й же "канарки" не пробачили марнотратства Лестера, несподівано відкривши рахунок завдяки потужному удару Льїса з лівого краю карного майданчика в дальній нижній кут. 1:0!

Брендан Роджерс кинув у бій Тілеманса та Олбарйтона, однак здолати опір суперника за 20 хвилин основного часу та 5 компенсованих гостям так і не вдалося. Фінальний свисток зафіксував сенсаційну перемогу Норвіча, який набрав 21 заліковий бал і залишився на останній позиції в турнірній таблиці – до порятунку в АПЛ "канаркам" нині не вистачає чотирьох пунктів. Лестер, маючи 50 очок у активі, тримається на третій сходинці.

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