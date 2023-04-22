Команда Віталія Миколенка у останніх 4-х матчах АПЛ набрала лише два очки і ходить по лезу ножа, перебуваючи на межі зони вильоту. Тільки краща різниця м'ячів і наявність ще гірших конкурентів дозволяли Евертону триматися поза трійкою невдах. Сьогодні підопічні Шона Дайча протистояли Крістал Пелас, який після серії невдач замість Патріка Вієйра призначив Роя Ходжсона.

Із перевіреним тренером результати одразу пішли вгору – три перемоги поспіль над Лідсом, Саутгемптоном і Лестером. "Орли" після вдалої серії з командами калібру якраз Евертона відірвалися від зони вильоту вже на 9 очок. А от "ірискам" відступати було нікуди. Матч, як і онлайн-трансляція Крістал Пелас – Евертон, стартував о 17:00 за київським часом.

Миколенко у небезпеці – конкурент українця запалює в оренді та забиває, як Мессі

Віталій Миколенко традиційно вийшов у старті. Як і Домінік Калверт-Льюїн, який через травму пропустив майже три місяці. Повернення колись найкращого бомбардира "ірисок" дозволило Дайчу перейти на класичну схему 4-4-2. Пару Домініку в атаці склав Демарай Грей.

Вже за стартові 7 хвилин Евертон двічі пробив у площину воріт господарів, але обидва рази без проблем для Джонстона. Був момент і в Пелас – Айю з лінії воротарського пробив вище. Поступово "орли" повністю захопили контроль над грою (5 дотиків у штрафному проти одного в суперників станом на 20-ту хвилину), але реально гострих моментів біля воріт Пікфорда не було, хоч кіпер збірної Англії і вступав у гру.

Чи не перший класний момент від Евертона на 32-й хвилині. Івобі приклався з льоту з-за меж штрафного – Джонстон зреагував. Це був найкращий шанс на дві команди в першому таймі – жодна із них на гол так і не награла. "Іриски" частіше били (7 ударів, 5 у площину), Крістал Пелас більше тримав м'яч. Логічні за ходом гри нулі. Віталій Миколенко у перші 45 хвилин ходив вперед не так часто, але показав 100%-й результат у єдиноборствах – 4 виграні дуелі з 4-х. У захисті українець діяв надійно. Та й через його фланг господарі атакували не так часто – Холгейту на протилежній бровці доводилося складніше.

По перерві гостріше не стало. Традиційний олдскульний британський футбол – боротьби купа, моментів обмаль. На 57-й хвилин Езе забив, перекинувши Пікфорда, але заліз у офсайд. Калверт-Льюїн сам собі створив момент. Форвард виграв боротьбу, обігрався з Дукуре, ефектно розвернув захисника, проте пробив повз ближній кут. Миколенко чи не вперше програв боротьбу, пропустивши повз себе Олісе. Втім, той випустив м'яч за лицьову.

Українець почав частіше ходити в атаку. Та й в цілому Евертон перевів гру на половину поля Пелас, намагаючись вирвати три очки. Проте міг пропустити – Пікфорд врятував після удару Езе. А на 80-й хвилині нічия стала межею мрій для команди Дайча. Холгейт збив Айю, отримав другу жовту і залишив команду вдесятьох. Крістал Пелас одразу ж пішов уперед, проте Миколенко з партнерами встояли.

Голів на Селхерст Парк так і не було – 0:0. Евертон після перемоги Лестера опустився в зону вильоту. В активі "ірисок" 28 очок і 18 позиція. Лестер випереджає Евертон за різницею голів. Рой Ходжсон обірвав свою переможну серію з Пелас, але все ще не програє. "Орли" набрали 37 балів і близькі до збереження прописки в АПЛ.