Команда Виталия Миколенко в последних 4-х матчах АПЛ набрала всего два очка и ходит по лезвию ножа, находясь на грани зоны вылета. Только лучшая разница мячей и наличие еще худших конкурентов позволяли Эвертону держаться вне тройки неудачников. Сегодня подопечные Шона Дайча противостояли Кристал Пэлас, который после серии неудач вместо Патрика Виейра назначил Роя Ходжсона.

С проверенным тренером результаты сразу пошли вверх – три победы подряд над Лидсом, Саутгемптоном и Лестером. "Орлы" после удачной серии с командами калибра как раз Эвертона оторвались от зоны вылета уже на 9 очков. А вот "ирискам" отступать было некуда. Матч, как и онлайн-трансляция Кристал Пэлас – Эвертон, стартовал в 17:00 по киевскому времени.

Миколенко в опасности – конкурент украинца зажигает в аренде и забивает, как Месси

Виталий Миколенко традиционно вышел в старте. Как и Доминик Калверт-Льюин, который из-за травмы пропустил почти три месяца. Возвращение некогда лучшего бомбардира "ирисок" позволило Дайчу перейти на классическую схему 4-4-2. Пару Доминику в атаке составил Демарай Грей.

Уже за стартовые 7 минут Эвертон дважды пробил в створ ворот хозяев, но оба раза без проблем для Джонстона. Был момент и у Пэлас – Айю с линии вратарской пробил выше. Постепенно "орлы" полностью захватили контроль над игрой (5 касаний в штрафной против одного у соперников по состоянию на 20-ю минуту), но реально острых моментов у ворот Пикфорда не было, хоть кипер сборной Англии и вступал в игру.

Едва ли не первый классный момент от Эвертона на 32-й минуте. Ивоби приложился с лета из-за пределов штрафной – Джонстон среагировал. Это был лучший шанс на две команды в первом тайме – ни одна из них на гол так и не наиграла. "Ириски" чаще били (7 ударов, 5 в створ), Кристал Пэлас больше держал мяч. Логичные по ходу игры нули. Виталий Миколенко в первые 45 минут ходил вперед не так часто, но показал 100%-й результат в единоборствах – 4 выигранных дуэли из 4-х. Да и через его фланг хозяева атаковали не так часто – Холгейту на противоположной бровке приходилось сложнее.

После перерыва острее не стало. Традиционный олдскульный британский футбол – борьбы куча, моментов маловато. На 57-й минуте Эзе забил, перебросив Пикфорда, но залез в офсайд. Калверт-Льюин сам себе создал момент. Форвард выиграл борьбу, обыгрался с Дукуре, эффектно развернул защитника, однако пробил мимо ближнего угла. Миколенко едва ли не впервые проиграл борьбу, пропустив мимо себя Олисе. Впрочем, тот отпустил мяч за лицевую.

Украинец стал чаще ходить в атаку. Да и в целом Эвертон перевел игру на половину поля Пэлас, пытаясь вырвать три очка. Однако мог пропустить – Пикфорд спас после удара Эзе. А на 80-й минуте ничья стала пределом мечтаний для команды Дайча. Холгейт сбил Айю, получил вторую желтую и оставил команду вдесятером. Кристал Пэлас сразу же пошел вперед, но Миколенко с партнерами устояли.

Голов на Селхерст Парк так и не было – 0:0. Эвертон после победы Лестера опустился в зону вылета. В активе "ирисок" 28 очков и 18 позиция. Лестер опережает Эвертон по разнице голов. Рой Ходжсон оборвал свою победную серию с Пэлас, но все еще не проигрывает. "Орлы" набрали 37 баллов и близки к сохранению прописки в АПЛ.