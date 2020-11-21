Першоліговий Кристал, який жахливо розпочав сезон, попрощався з черговим наставником.

Сергій Валяєв та Кристал припинили співпрацю за обопільною згодою, інформує офіційний сайт клубу. Причини такого рішення не повідомляються.

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До кінця першої частини чемпіонату херсонську команду будуть готувати директор клубу Сергій Шевцов та тренер воротарів Роман Бальчос.

Зауважимо, Кристал невдало розпочав сезон, а Сергій Валяєв очолив команду в жовтні після відставки Едуарда Хаврова. Після 13-ти зіграних турів херсонський клуб йде останнім, маючи у своєму активі лише нічию та перемогу.

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