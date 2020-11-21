Кристалл из Первой лиги, который ужасно начал сезон, попрощался с очередным наставником.

Сергей Валяев и Кристалл прекратили сотрудничество по обоюдному согласию, информирует официальный сайт клуба. Причины такого решения не сообщаются.

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К концу первой части чемпионата херсонскую команду будут готовить директор клуба Сергей Шевцов и тренер вратарей Роман Бальчос.

Заметим, Кристалл неудачно начал сезон, а Сергей Валяев возглавил команду в октябре после отставки Эдуарда Хаврова. После 13-ти туров херсонский клуб идет последним, имея в своем активе лишь ничью и победу.

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