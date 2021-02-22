Кремінь вдався до відчайдушних дій під час пошуку гравця для проблемної лінії.

Першоліговий колектив із Кременчука розпочав пошуки форварда, розмістивши вакансію у соціальних мережах та на офіційному сайті.

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"Оголошуємо пошук нападника у футбольний клуб Кремінь. Розглядаємо варіанти як підписання повноцінного контракту, так і варіант оренди. Для гравців Прем’єр-ліги надаємо майданчик для награвання гравців та гарантоване місце на полі", – йдеться в тексті оголошення. Охочі повинні надсилати резюме на корпоративну пошту клубу.

До слова, раніше Кремінь аналогічним способом оголосив про вакансію на посаду головного тренера. Як результат, вже через три тижні команду очолив Олексій Годін.

Зауважимо, на зимову паузу команда пішла дванадцятою із 18 очками в активі.

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