Кремінь оголосив про призначення тренерського дуету, до якого увійшли екс-наставник МФК Металург Олексій Годін та Роман Локтіонов.

Кремінь раритетно почав пошуки нового тренера – сюрреалізм дня

Також в структурі залишаться працювати тренери Сергій Свистун, Олександр Поляков та Дмитро Стойко, повідомляє офіційний сайт клубу. Нагадаємо, 17 грудня був оголошений пошук на посаду головного тренера Кременя. Претенденти мали надіслати свої резюме, відповісти на 6 питань та відправити листа на електронну адресу клубу.

38 кандидатів надіслали свої резюме та бачення розвитку клубу, серед яких було 12 потенційних кандидатів: Демченко, Мазуренко, Годін, Любеновіч, Локтіонов, Свистун та інші досвідчені тренери, які попросили залишитися інкогніто. З кожним із кандидатів обговорили питання заробітної плати та бачення розвитку команди, також перевірили репутацію тренера.

Україна втрачає найколоритніший футбольний клуб, або Що для команди добре, те для видовища – смерть