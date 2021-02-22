Кремень обратился к отчаянным действиям при поиске игрока для проблемной линии.

Коллектив Первой лиги из Кременчуга начал поиски форварда, разместив вакансию в социальных сетях и на официальном сайте.

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"Объявляем поиск нападающего в футбольный клуб Кремень. Рассматриваем варианты как подписания полноценного контракта, так и вариант аренды. Для игроков Премьер-лиги предоставляем площадку для наигрывания игроков и гарантированное место на поле",– говорится в тексте объявления. Желающие должны отправлять резюме на корпоративную почту клуба.

К слову, ранее Кремень аналогичным способом объявил о вакансии на должность главного тренера. Как результат, уже через три недели команду возглавил Алексей Годин.

Заметим, на зимнюю паузу команда ушла двенадцатой с 18 очками в активе.

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