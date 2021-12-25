"Якщо чесно, Україна трохи відрізняється від Франції, але я зміг адаптуватися до іншої країни. Я почуваюся як вдома і добре тренуюся з особистим фізіотерапевтом. У мене все добре, люблю місто – воно велике і красиве.

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Звісно, ​​перед переходом усе було складно. Через COVID-19 у мене не було ігрового часу, морально я був не в найкращому стані, замислювався над тим, чи взагалі варто продовжувати кар'єру.

Друг президента клубу був знайомий із моїм агентом. Я нічого не знав про Металіст і не стежив за чемпіонатом України. Президент розповів мені про історію клубу та амбіції, він продав мені мрію. Тому я вирішив не відмовлятися та спробувати досвід виступів за кордоном.

До переїзду думав, що я збираюся до країни, про яку нічого не знаю, з якоюсь середньовічною інфраструктурою та забобонами. Але я прибув туди і там... У Металіста чудова організація, тренувальна база, стадіон на 40 тисяч місць. Я прибув туди в часи коронавірусу і ми грали перед 12-15 тисячами глядачів. Я відчував пристрасть на стадіоні, у місті. Я був приємно вражений", – розповів Балулі в інтерв'ю Foot Mercato.

Нагадаємо, у поточному сезоні Балулі провів за Металіст 18 матчів у всіх турнірах, в яких забив 6 голів і віддав 11 результативних передач.

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