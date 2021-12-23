Красніков: Металіст веде перемовини з українськими гравцями та легіонерами
Віце-президент Металіста Євген Красніков поділився трансферними планами клубу.
– Металіст на 99% наступного сезону гратиме в УПЛ. Чи плануєте взимку підписати легіонерів, щоб вони адаптувалися за ці 6-8 місяців в Україні?
– Це ви сказали про 99%. Поки ми туди не потрапимо, я не говоритиму жодного слова. Це футбол. Конкуренція сильна, цей розрив здається великим, але може розтанути на очах. У футболі все буває.
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Ми ведемо переговори і з українськими футболістами, і з легіонерами. Щодо українців, то це і вікові футболісти, і молоді, і з УПЛ, і не з УПЛ. Прізвищ називати не буду. Хтось відмовився, когось ми не схотіли, – сказав Красніков для Tribuna.
Після 20-ти турів Першої ліги Металіст впевнено лідирує, відірвавшись від Кривбаса на 11 очок.
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