– Металіст на 99% наступного сезону гратиме в УПЛ. Чи плануєте взимку підписати легіонерів, щоб вони адаптувалися за ці 6-8 місяців в Україні?

– Це ви сказали про 99%. Поки ми туди не потрапимо, я не говоритиму жодного слова. Це футбол. Конкуренція сильна, цей розрив здається великим, але може розтанути на очах. У футболі все буває.

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Ми ведемо переговори і з українськими футболістами, і з легіонерами. Щодо українців, то це і вікові футболісти, і молоді, і з УПЛ, і не з УПЛ. Прізвищ називати не буду. Хтось відмовився, когось ми не схотіли, – сказав Красніков для Tribuna.

Після 20-ти турів Першої ліги Металіст впевнено лідирує, відірвавшись від Кривбаса на 11 очок.

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