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Кравець здав тест на коронавірус

18:13 150 Читать на русском
Кравець здав тест на коронавірус
Артем Кравець / ФК Кайсеріспор

Нападник збірної України і турецького Кайсеріспора Артем Кравець пройшов обов'язкову процедуру тестування на COVID-19.

Гравці Кайсеріспора, у складі якого виступає форвард збірної України Артем Кравець, здали тести на коронавірус, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Жодного позитивного результату виявлено не було. Відвертий аутсайдер турецької Суперліги вже приступив до тренувань з дотриманням усіх протоколів безпеки. Очікується, що відновлення боротьби у турецькій першості розпочнеться 12-13 червня.

Нагадаємо, Кравець перебрався у Кайсеріспор у січні 2018 року з київського Динамо у статусі вільного агента. У поточному сезоні наш легіонер провів у Суперлізі 11 поєдинків, в яких забив чотири голи. Після 26-турів команда українця посідає останню сходинку турецької першості.

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Теги
коронавірус Легіонерський хліб Українці за кордоном Артем Кравець Артем Кравець Україна Україна Туреччина Кайсеріспор Кайсеріспор
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