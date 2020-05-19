Кравец сдал тест на коронавирус

Нападающий сборной Украины и турецкого Кайсериспора Артем Кравец прошел обязательную процедуру тестирования на COVID-19.

Игроки Кайсериспора, в составе которого выступает форвард сборной Украины Артем Кравец, сдали тесты на коронавирус, сообщает официальный сайт клуба.

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Результаты тестов у всех игроков отрицательные. Откровенный аутсайдер турецкой Суперлиги уже приступил к тренировкам с соблюдением всех протоколов безопасности. Ожидается, что возобновление борьбы в турецком первенстве начнется 12-13 июня.

Напомним, Кравец перебрался в Кайсериспор в январе 2018 года из киевского Динамо в статусе свободного агента. В текущем сезоне наш легионер провел в Суперлиге 11 матчей, в которых забил четыре гола. После 26-туров команда украинца занимает последнюю строчку турецкого первенства.

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