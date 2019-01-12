Кравець за крок від переходу в Леганес – Карпати зароблять 1 млн євро

Туреччина — 21:42 146
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Коноплянка може перейти у Фенербахче на правах оренди
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Челсі мінімально здолав Ньюкасл: 22 тур АПЛ, матчі суботиАнглія — 21:24 4383
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Зозуля голом врятував Альбасете від поразки в матчі зі СпортінгомІспанія — 19:12 3511
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Леганес відреагував на можливий перехід Луніна в Уеску: 3 варіанти для українського воротаря на другу частину сезонуІспанія — 18:50 2136
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Футболісти, тренер і менеджмент Айнтрахта в топі Бундесліги – Шахтарю буде дуже складно в Лізі ЄвропиНімеччина — 18:00 1756
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