Кравець за крок від переходу в Леганес – Карпати зароблять 1 млн євро

Захисник Луго Василь Кравець невдовзі стане гравцем Леганеса.

Луго напередодні дав згоду на перехід Кравця. Однак Леганес ніяк не міг узгодити перехід з львівськими Карпатами, яким належить 50% прав на футболіста, повідомляє Marca.

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За інформацією видання, переговори завершилися успішно і в найближчі години Кравець повинен офіційно завершити свій перехід в Леганес. Карпати і Луго отримають по 1 мільйону євро за цей перехід.

У нинішньому розіграші Сегунди на рахунку Василя Кравця 15 матчів за Луго, в яких він відзначився 2 асистами.

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