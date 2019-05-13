Кравець взяв участь у автограф-сесії Леганеса для дітей

Василь Кравець став одним з головних дійових осіб акції для дітей, організованої іспанським Леганесом.

Перед матчем 37 туру іспанської Ла Ліги Леганес – Еспаньйол (0:2), керівництво "огірків" організувало масову акцію для дітей.

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Порадувати автографами і спільним фото більш ніж 3 тисячі юних шанувальників Леганеса прийшли захисник збірної України Василь Кравець і молодий іспанський форвард Хав'єр Авілес.

Нагадаємо, Кравець перейшов у Леганес під час зимового трансферного вікна і відтоді зіграв лише 5 матчів у Ла Лізі, не відзначившись результативними діями.

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