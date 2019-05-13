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Кравець взяв участь у автограф-сесії Леганеса для дітей

13 травня 22:57 226 Читать на русском
Кравець взяв участь у автограф-сесії Леганеса для дітей
Василь Кравець / фото із соцмереж

Василь Кравець став одним з головних дійових осіб акції для дітей, організованої іспанським Леганесом.

45’ Унаї Бустінса
 
Борха Іглесіас 35’
Борха Іглесіас 71’
35’ Борха Іглесіас
45’ Унаї Бустінса
71’ Борха Іглесіас

Перед матчем 37 туру іспанської Ла Ліги Леганес – Еспаньйол (0:2), керівництво "огірків" організувало масову акцію для дітей.

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Порадувати автографами і спільним фото більш ніж 3 тисячі юних шанувальників Леганеса прийшли захисник збірної України Василь Кравець і молодий іспанський форвард Хав'єр Авілес.

Нагадаємо, Кравець перейшов у Леганес під час зимового трансферного вікна і відтоді зіграв лише 5 матчів у Ла Лізі, не відзначившись результативними діями.

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Теги
Відеоновини Іспанія Василь Кравець Василь Кравець Українці за кордоном Леганес Леганес Леганес - Еспаньйол
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