Кравец принял участие в автограф-сессии Леганеса для детей

Василий Кравец стал одним из главных действующих лиц акции для детей, организованной испанским Леганесом.

Перед матчем 37 тура испанской Ла Лиги Леганес – Эспаньол (0:2), руководство "огурцов" организовало массовую акцию для детей.

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Порадовать автографами и общим фото более чем 3 тысячи юных поклонников Леганеса пришли защитник сборной Украины Василий Кравец и молодой испанский форвард Хавьер Авилес.

Напомним, Кравец перешел в Леганес во время зимнего трансферного окна и с тех пор сыграл лишь 5 матчей в Ла Лиге, а не отметившись результативными действиями.

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