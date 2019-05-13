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Кравец принял участие в автограф-сессии Леганеса для детей

13 мая 22:57 34 Читати українською
Кравец принял участие в автограф-сессии Леганеса для детей
Василий Кравец / фото из соцсетей

Василий Кравец стал одним из главных действующих лиц акции для детей, организованной испанским Леганесом.

45’ Унаи Бустинса
 
Борха Иглесиас 35’
Борха Иглесиас 71’
35’ Борха Иглесиас
45’ Унаи Бустинса
71’ Борха Иглесиас

Перед матчем 37 тура испанской Ла Лиги Леганес – Эспаньол (0:2), руководство "огурцов" организовало массовую акцию для детей.

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Порадовать автографами и общим фото более чем 3 тысячи юных поклонников Леганеса пришли защитник сборной Украины Василий Кравец и молодой испанский форвард Хавьер Авилес.

Напомним, Кравец перешел в Леганес во время зимнего трансферного окна и с тех пор сыграл лишь 5 матчей в Ла Лиге, а не отметившись результативными действиями.

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Испания Украинцы за рубежом Видеоновости Леганес Леганес Василий Кравец Василий Кравец Леганес - Эспаньол
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