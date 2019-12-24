Кравець продемонстрував майстер-клас на "пекельному" тренуванні Леганеса

Тренерський штаб Леганеса креативно ставиться до формування занять команди.

Леганес продовжує боротись за виживання у Ла Лізі, для цього гравців змушують віддавати усі сили навіть на тренуваннях.

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Під час одного із занять гравці відпрацьовували одночасно влучність і навички захисту. Вправа полягала в тому, що футболісти повинні були забити у тренувальні ворота, а за кілька секунд захистити каркас таких же воріт від м'яча. Український оборонець Василь Кравець на відмінно впорався із цією задачею.

Після 18-ти турів Леганес перебуває на 19-й сходинці, маючи в активі 13 очок.

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Епізод з Кравцем: 00:30