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Кравець: Якщо не граєш, тебе в збірну не викличуть – хіба що я не Ярмоленко чи Коноплянка, які вже мають ім'я

13:09 290 Читать на русском
Кравець: Якщо не граєш, тебе в збірну не викличуть – хіба що я не Ярмоленко чи Коноплянка, які вже мають ім'я
Василь Кравець (справа) / ФК Луго

Захисник Луго Василь Кравець переконаний, що для отримання виклику до національної команди необхідно мати регулярну ігрову практику в клубі.

"Щоб поїхати на Євро, потрібно грати на хорошому рівні в хорошій команді. Це дає мені шанс, якщо я зараз в Луго заграю, мене побачить клуб з Ла Ліги чи іншого топ-чемпіонату. Або ж із Бельгії, грати там кожен матч на хорошому рівні.

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На мою думку, найголовніше – грати. Якщо не граєш, тебе в збірну не викличуть. Хіба що я не Ярмоленко чи Коноплянка, які вже мають ім'я. Вони можуть сидіти на заміні і їх викличуть. Якщо ти лідер у роздягальні, то вийдеш на поле і будеш там лідером. Для мене один варіант – гра", – розповів Кравець в ефірі Instagram Play Pro.

До слова, Кравець виступає за Луго на правах оренди з Леганеса. Захисник провів у Сегунді 6 матчів та віддав 1 асист. Раніше 22-річний екс-карпатівець неодноразово викликався до лав національної збірної, але все ще не дебютував за збірну.

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Теги
Збірна України Андрій Ярмоленко Андрій Ярмоленко Луго Луго Українці за кордоном Василь Кравець Василь Кравець Євген Коноплянка Євген Коноплянка Леганес Леганес
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