Кравець допоміг Луго відібрати очки у лідера – українець став одним із найкращих гравців матчу

Луго на власному полі зіграв унічию з Кадісом в рамках 31-го туру Сегунди. Читайте звіт про матч на "Футбол 24".

Сегунда, 31 тур

Луго – Кадіс – 1:1

Голи: Карільо, 81 – Лосано, 36

Вилучення: Чіфуентес, 25

Луго приймав лідера першості. Команда Василя Кравця лише потроху почала вибиратися із зони вильоту і вже на початку матчу з Кадісом отримала перевагу – Чіфуентес отримав червону картку на 25-й хвилині.

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Господарі намагалися тиснути, а гості продемонстрували, чому перебувають на вершині таблиці. Реалізація у Кадіса на рівні. Прикро, що у пропущеному м'ячі є частина провини Кравця. Василь не встиг вчасно перебудуватися після кутового біля власних воріт і накрити у своїй зоні Санчеса, який вирізав подачу у штрафний – Лосано виграв боротьбу і відкрив рахунок.

Луго відігрався теж після стандарту: Д'яло упіймав м'яч після подачу зі штрафного і прострілив на дальну стійку, де вже чатував Карільо – 1:1. Майже відразу "червоно-білі" вийшли вперед, але гол був скасований через офсайд. Розкішну нагоду вирвати перемогу для Луго мав Піта, але м'яч після його удару зі штрафного влучив у поперечину.

Завдяки цій нічий Луго набрав 34 очки і за додатковими показниками покинув зону вильоту, хоча має більше зіграних матчів, ніж конкуренти у боротьбі за виживання. Кадіс залишився лідером з 56-а пунктами.

Василь Кравець провів яскравий матч. Постійно перебував у епіцентрі подій і підключався до атак своєї команди. Портал SofaScore оцінив діїі українця у 7.2 – третій результат серед усіх гравців матчу.