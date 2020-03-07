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Кравец помог Луго отобрать очки у лидера – украинец стал одним из лучших игроков матча

00:15 4 Читати українською
Кравец помог Луго отобрать очки у лидера – украинец стал одним из лучших игроков матча
Кравец против игроков Кадиса / фото: La Liga

Луго на своем поле сыграл вничью с Кадисом в рамках 31-го тура Сегунды. Читайте отчет о матче на "Футбол 24".

Сегунда, 31 тур

Луго – Кадис – 1:1

Голы: Карильо, 81 – Лосано, 36

Удаление: Чифуентес, 25

Луго принимал лидера первенства. Команда Василия Кравца только понемногу начала выбираться из зоны вылета и уже в начале матча с Кадисом получила преимущество – Чифуентес получил красную карточку на 25-й минуте.

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Хозяева пытались давить, а гости продемонстрировали, почему находятся на вершине таблицы. Реализация у Кадиса на уровне. Жаль, что в пропущенном мяче есть часть вины Кравца. Василий не успел вовремя перестроиться после углового у своих ворот и накрыть в своей зоне Санчеса, который вырезал подачу в штрафную – Лосано выиграл борьбу и открыл счет.

Луго отыгрался тоже после стандарта: Дьяло поймал мяч после подачи со штрафного и прострелил на дальнюю штангу, где уже дежурил Карильо – 1:1. Почти сразу "красно-белые" вышли вперед, но гол был отменен из-за офсайда. Роскошную возможность вырвать победу для Луго имел Пита, но мяч после его удара со штрафного попал в перекладину.

Благодаря этой ничей Луго набрал 34 очка и по дополнительным показателям покинул зону вылета, хотя имеет больше сыгранных матчей, чем конкуренты в борьбе за выживание. Кадис остался лидером с 56-ю пунктами.

Василий Кравец провел яркий матч. Постоянно находился в эпицентре событий и подключался к атакам своей команды. Портал SofaScore оценил действия и украинца 7.2 – третий результат среди всех игроков матча.

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Испания Луго Луго Кадис Кадис Украинцы за рубежом Василий Кравец Василий Кравец
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