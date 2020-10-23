Головний тренер збірної Польщі Єжи Бженчек визначився з обоймою виконавців, які захищатимуть честь своєї країни під час поєдинків у листопаді, повідомляє офіційний сайт місцевої федерації.

Динамо продовжило контракт із Кендзьорою

До списку гравців традиційно потрапив захисник київського Динамо Томаш Кендзьора. Також знайшлось місце і дебютанту Якубу Камінскі, 18-річний хавбек виступає за Лех.

11 листопада поляки зіграють спаринг проти збірної України, а 15 та 18 листопада проведуть два матчі у Лізі націй – проти Італії та Нідерландів відповідно.

Україна пережила шторм – новий лідер і ще 9 переможців унікального циклу врятували та зробили заявку на Євро