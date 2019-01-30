Хавбек Олімпіка Кравчук: Рівняюся на Гая та Політила

Молодий хавбек Олімпіка Андрій Кравчук поділився враженнями від першого збору в основній команді.

"Навантаження на зборах завжди важкі, особливо на першому зборі. Але тут потрібно проявляти характер, терпіти. Тренерський штаб все детально розповідає, ми розуміємо ті ідеї, які вони хочуть втілити в життя. Але, звичайно, на даному етапі вони нас регулярно поправляють.

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Я з дитинства граю в півзахисті, багато чому мене навчили тренери в академії Шахтаря. Зараз мені дуже допомагають Олексій Гай та Сергій Політило, розповідають секрети гри, про які я раніше не знав. Я намагаюся на них рівнятися.

В'ячеслав Шевчук привчає нас до постійного пресингу на чужій половині поля, контролю м'яча. Ми намагаємося не бити м'яч абикуди, більше грати в пас, шукати ходи і бути агресивними в атаці. Але головне – при втраті м'яча швидко включатися у відбір, в перші три секунди", – цитує Кравчука офіційний сайт Олімпіка.

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