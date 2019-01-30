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Хавбек Олимпика Кравчук: Равняюсь на Гая и Политыло

30 января 16:27 35 Читати українською
Хавбек Олимпика Кравчук: Равняюсь на Гая и Политыло
Андрей Кравчук / Фото: ФК Олимпик

Молодой хавбек Олимпика Андрей Кравчук поделился впечатлениями от первого сбора в основной команде.

"Нагрузка на сборах всегда тяжелые, особенно на первом сборе. Но здесь нужно проявлять характер, терпеть. Тренерский штаб все подробно рассказывает, мы понимаем те идеи, которые они хотят воплотить в жизнь. Но, конечно, на данном этапе они нас регулярно поправляют.

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Я с детства играю в полузащите, многому меня научили тренеры в академии Шахтера. Сейчас мне очень помогают Алексей Гай и Сергей Политыло, рассказывают секреты игры, о которых я раньше не знал. Я стараюсь на них равняться.

Вячеслав Шевчук приучает нас к постоянному прессингу на чужой половине поля, контролю мяча. Мы стараемся не бить мяч куда-нибудь, больше играть в пас, искать ходы и быть агрессивными в атаке. Но главное – при потере мяча быстро включаться в отбор, в первые три секунды", – цитирует Кравчука официальный сайт Олимпика.

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Теги
Вячеслав Шевчук Вячеслав Шевчук Алексей Гай Алексей Гай Сергей Политыло Сергей Политыло Олимпик Олимпик
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