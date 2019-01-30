"Чемпіонат Росії на голову або дві вищий, ніж України", – Ракицький відверто розкритикував УПЛ

Захисник Зеніта Ярослав Ракицький порівняв між собою РПЛ та УПЛ, а також поділився своїми враженнями від перебування в російській команді.

"Я скажу тільки пару речей. Дуже задоволений, що приїхав до Петербурга і буду грати за дійсно великий клуб. Знаю, що команда йде на першому місці, і хочу, щоб так і залишалося. Буду робити все, що від мене залежить, щоб Зеніт перемагав.

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Фізично я відчуваю себе прекрасно. Мені 29 років, це сам розпал кар'єри. Емоційно – так, можливо, емоції трохи згасли. Я не можу говорити вам, але потім поясню тренеру, що відбувалося в моїй голові в останній рік. А зараз обговорювати це не хотів би.

Зрозуміло, що російський чемпіонат зараз на голову або навіть на дві сильніший, ніж український. Український чемпіонат – дуже слабкий і не дуже цікавий. І так триває вже п'ятий рік. Тому мені і хотілося перейти в новий турнір і топ-команду, тим більше в Зеніт. Я дуже щасливий", – цитує Ракицького офіційний сайт Зеніта.

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