Директор телеканалів "Футбол" Олександр Денисов не вражений тим, що Динамо дозволоило своїм орендованим гравцям вийти за Чорноморець в очному матчі (6:1).

"Увесь тиждень лише й були розмови, що Динамо дозволило усім орендованим зіграти. Здавалося, що Чорноморець зіграє оптимальним складом, буде бій. Все так, але трішечки не так.

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У підсумку у складі Чорноморця так і не з'явились частина гравців Динамо, які зараз є основними. Це викликало купу емоцій і навіть мемів. Блискуча піар-акція Динамо виявилася провальною", – заявив Денисов у ефірі Великого футболу.

Нагадаємо, у складі одеської команди є 16 вихованців Динамо.

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