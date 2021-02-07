"Селезньов – бомбардир. Голи, голи, голи. Відразу така асоціація.

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Людина-феєрверк? Можливо, він сам так про себе розповідає. Але я в цих "феєрверках" з ним не брав участі – нічого не можу сказати цікавого. Але це людина-гол, яка вміє забивати. Ми ще в Шахтарі-3 з ним разом починали.

Хороша, порядна людина, хоча говорять різне про його репутацію. Любить увагу, всі його фішки... Але реально він нормальний пацан, а як футболіст – гол, гол, гол.

Коли він каже, що головне команда, а не голи – не вірте йому. Якщо команда програє 3:4, а Євген заб'є 3 голи – повірте, він буде найщасливішою людиною", – сказав Кравченко в інтерв'ю SportArenaTV.

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