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Кравченко і Польовий продовжили контракти з СК Дніпро-1

21:22 198 Читать на русском
Кравченко і Польовий продовжили контракти з СК Дніпро-1
Сергій Кравченко / фото: СК Дніпро-1

Сергій Кравченко і Володимир Польовий подовжили угоди з СК Дніпро-1.

СК Дніпро-1 продовжив контракти із Сергієм Кравченко і Володимиром Польовим на один рік, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Відзначимо, що гравці разом виступали за Дніпро і приєднались до СК Дніпро-1 влітку 2017 року.

За цей час Кравченко провів 47 матчів і відзначився 13 голами та 17 асистами. Польовий же відіграв 53 гри і записав до свого активу 5 голів та 8 гольових передач.

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Теги
Володимир Польовий Володимир Польовий Сергій Кравченко Сергій Кравченко СК Дніпро-1 СК Дніпро-1
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