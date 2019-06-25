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Михайленко: Не розумію, чому всі впевнені, що ми посядемо третє місце

20:30 452 Читать на русском
Михайленко: Не розумію, чому всі впевнені, що ми посядемо третє місце
Дмитро Михайленко / фото: СК Дніпро-1

Головний тренер СК Дніпро-1 Дмитро Михайленко поділився очікуваннями від майбутнього сезону в УПЛ.

"За складом, вважаю, ми ні в чому не випереджали команди верхньої групи Першої ліги. А якщо брати до уваги наявність футболістів з досвідом, то поступалися багатьом: не тільки Волині або Колосу, а й, наприклад, Інгульцю. Наше завдання – не вилетіти до Першої ліги.

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Взагалі – звідки беруться такі очікування щодо нас? Звідки йде ця впевненість, що ми вже повинні отримати бронзові медалі?

Повторюся: Перша ліга – дуже складний турнір: згадайте той же плей-офф або те, як в Кубку України ми виступили разом з Інгульцем. Те, що ми достроково перемогли, – хороше досягнення. Тим більше, що у нас дійсно мало гравців з досвідом.

Ось хто у нас виступав на рівні УПЛ принаймні три сезони? Кравченко, Кобахідзе, Польовий – і все. Ми взяли двох гравців із Зірки – Загальського і Чичикова, з команди, яка вилетіла з УПЛ, взяли Куліша, який не проходив в основу Олександрії. З ними і нашою молоддю ми повинні відразу на третє місце вийти?" – поділився Михайленко в коментарі офіційному сайту УПЛ.

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Перша ліга УПЛ Дмитро Михайленко Дмитро Михайленко СК Дніпро-1 СК Дніпро-1
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