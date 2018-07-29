Кравченко: Дай Бог, чтобы победная серия СК Днепр-1 продолжалась

Полузащитник СК Днепр-1 Сергей Кравченко прокомментировал победу над Горняк-Спортом (6:0).

"На самом деле было нелегко. Любая победа имеет цену, ведь мы много работаем, чтобы так играть. Счет говорит о полном нашем преимуществе, могли мы забивать еще, хотя могли и пропустить. Но это только вторая игра, нам не нужно впадать в эйфорию, а нужно продолжать работать. Следующий матч у нас будет в гостях с Зиркой, надо к ней готовиться, настраиваться, выходить и играть.

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Дай Бог, чтобы так и продолжалось. У нас будут и тяжелые игры, и потери очков, но пока игра нам удается надо играть и побеждать. Тем более, мы понимаем, что играем при своих зрителях, поэтому мы не останавливались до финального свистка, несмотря на то, что счет 4:0, 5:0, а мы хотели забить еще, чтобы люди, пришедшие на Днепр-Арену, получили настоящее удовольствие от футбола и голов. И одновременно мы сами получаем удовольствие от такой игры.

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Хочется, чтобы ходили еще больше болельщиков, поэтому мы и стараемся играть в такой зрелищный, атакующий футбол, чтобы привлечь на трибуны зрителей. И все же в Первой лиге уровень выше, чем во Второй, и если мы выполним задачи. то в следующем году будем выступать в УПЛ. Поэтому хочется пригласить всех болельщиков и любителей футбола нас поддерживать и с их помощью, дай Бог, мы выйдем в Премьер-лигу", – цитирует Кравченко официальный сайт СК Днепр-1.