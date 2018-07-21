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Перша ліга: Колос розгромив Кобру, СК Дніпро-1 стартував з перемоги над Рухом

20:25 662 Читать на русском
Перша ліга: Колос розгромив Кобру, СК Дніпро-1 стартував з перемоги над Рухом
СК Дніпро-1 / Фото з сайту клубу

У Першій лізі розпочався новий сезон 2018/19.

У Першій лізі розпочався новий сезон, майже усі стартові матчі потішили вболівальників великою кількістю голів. Не обійшлось і без сенсацій.

Інгулець зазнав несподіваної поразки у рідних стінах від Краматорська.

Дебютант турніру СК Дніпро-1 впевнено переміг на виїзді винниківський Рух.

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Гірник-Спорт – Суми – 1:2

Голи: Лозовий, 36 – Яворський, 66, Бовтрук, 68

Інгулець – Краматорськ – 2:4

Голи: Коваленко, 18, Акименко, 50 – Лобов, 17, Кірієнко, 49, Задерецький, 53, Демченко, 70

Колос – Кобра – 4:0

Голи: Гавриш, 2, Лисенко, 30, 47 (пен.), Костишин, 77 (пен.)

Миколаїв – Оболонь-Бровар – 0:0

Вилучення: Цапій, 41

Рух – СК Дніпро-1 – 1:3

Голи: Бусько, 62 – Когут, 37, Чічіков, 68, Куліш, 90+6

Перша ліга1 турІнгулець (Петрове)

Інгулець - Авангард: Субота 21 липня 2018

Інгулець
Матч завершено
2 : 4
Авангард
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Теги
Інгулець - Авангард Колос - Кобра Миколаїв - Оболонь-Бровар Рух Винники - СК Дніпро-1 Гірник-Спорт - Суми Перша ліга
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