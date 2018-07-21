Перша ліга: Колос розгромив Кобру, СК Дніпро-1 стартував з перемоги над Рухом

У Першій лізі розпочався новий сезон 2018/19.
У Першій лізі розпочався новий сезон, майже усі стартові матчі потішили вболівальників великою кількістю голів. Не обійшлось і без сенсацій.
Інгулець зазнав несподіваної поразки у рідних стінах від Краматорська.
Дебютант турніру СК Дніпро-1 впевнено переміг на виїзді винниківський Рух.
Шахтар – Динамо: анонс матчу за Суперкубок України
Гірник-Спорт – Суми – 1:2
Голи: Лозовий, 36 – Яворський, 66, Бовтрук, 68
Інгулець – Краматорськ – 2:4
Голи: Коваленко, 18, Акименко, 50 – Лобов, 17, Кірієнко, 49, Задерецький, 53, Демченко, 70
Колос – Кобра – 4:0
Голи: Гавриш, 2, Лисенко, 30, 47 (пен.), Костишин, 77 (пен.)
Миколаїв – Оболонь-Бровар – 0:0
Вилучення: Цапій, 41
Рух – СК Дніпро-1 – 1:3
Голи: Бусько, 62 – Когут, 37, Чічіков, 68, Куліш, 90+6