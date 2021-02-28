"Робота у Динамо? Просто Хацкевич все бачив так, а у мене було інше бачення. У нас з Хацкевичем хороші відносини. Че Че, Сідклей і Буено – я їх бачив в команді, а Хацкевич – ні. Сідклей, коли ми його брали, був в розширеному списку збірної Бразилії. Сідклея відправили в оренду назад до Бразилії, Че Че продали.

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Хацкевич це бачив по-іншому. Я не кажу, що його бачення неправильне. Просто у нього інші вимоги до гравців, до футболу. Більше на пресинг, на відбір. У мене чудові з ним стосунки, але я зрозумів... З Маркевичем у нас відразу пішло, а з ним ні, у плані футболу.

Фран Соль? Я сказав ні, а Хацкевич сказав так. Може, якби Хацкевич залишився, то Соль би заграв. Я говорив Суркісу, що не потрібно, але Хацкевич наполіг", – сказав Красніков у програмі ПРОФУТБОЛ Digital.

Нагадаємо, Тенеріфе орендував у Динамо Франа до завершення нинішнього сезону. У січні 2019-го кияни заплатили за іспанця 3,5 млн євро. У нинішньому сезоні Сегунди Соль провів 21 матч, в яких відзначився 6-ма голами та двома асистами.

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