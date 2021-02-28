"Работа в Динамо Просто Хацкевич все видел так, а у меня было другое видение. У нас с Хацкевичем хорошие отношения. Че Че, Сидклей и Буэно – я их видел в команде, а Хацкевич – нет. Сидклей, когда мы его брали, был в расширенном списке сборной Бразилии. Сидклея отправили в аренду обратно в Бразилию, Че Че продали.

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Хацкевич это видел по-другому. Я не говорю, что его видение неправильное. Просто у него другие требования к игрокам, к футболу. Больше на прессинг, на отбор. У меня прекрасные отношения с ним, но я понял... С Маркевичем у нас сразу пошло, а с ним нет, в плане футбола.

Фран Соль? Я сказал нет, а Хацкевич сказал да. Может, если бы Хацкевич остался, то Соль бы заиграл. Я говорил Суркису, что не нужно, но Хацкевич настоял", – сказал Красников в программе ПРОФУТБОЛ Digital.

Напомним, Тенерифе арендовал у Динамо Франа до завершения нынешнего сезона. В январе 2019-го киевляне заплатили за испанца 3,5 млн евро. В нынешнем сезоне Сегунды Соль провел 21 матч, в которых отметился 6-ю голами и двумя ассистами.

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