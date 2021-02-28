"Хамес Родрігес грав лівого півзахисника у Банфілді з Хонатаном Майданою. За нього аргентинці тоді попросили сім мільйонів, але у нас не було таких грошей.

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Близьким був Радамель Фалькао, але він однозначно сказав, що не поїде ні в Росію, ні в Україну.

Перед початком чемпіонату припускали, спілкувалися, де і які клуби. За Уракан тоді грав Хав'єр Пасторе. Всі думали, що вони вилетять з чемпіонату Аргентини, а вони навпаки пішли на чемпіонство, а Пасторе їх тягнув. Ми розмовляли, але після цього теж було без шансів. За ним вже вишикувалась черга і він перейшов у Палермо.

Лаутаро Мартінес. Коли він тільки-но з'явився, мені говорили, що він новий Батістута. Наступного дня вже сказали, що Інтер готовий віддати за нього 20-30 мільйонів.

Ярославський завжди говорить, що не треба купувати полуницю на вході, де вона красива, велика, червона і найдорожча. Радив йти вздовж, в самий кінець, до бабусь – поколупатися у них і знайти найсмачнішу", – сказав Красніков у коментарі ПРОФУТБОЛ Digital.

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