"Хамес Родригес играл левого полузащитника в Банфилде с Хонатаном Майданой. За него аргентинцы тогда попросили семь миллионов, но у нас не было таких денег.

Коноплянка мог оказаться в Металлисте – Красников озвучил сумму, которую Ярославский предлагал Коломойскому за игрока

Близким был Радамель Фалькао, но он однозначно сказал, что не поедет ни в Россию, ни в Украину.

Перед началом чемпионата предполагали, общались, где и какие клубы. За Уракан тогда играл Хавьер Пасторе. Все думали, что они вылетят из чемпионата Аргентины, а они наоборот пошли на чемпионство, а Пасторе их тянул. Мы разговаривали, но после этого тоже было без шансов. За ним уже выстроилась очередь и он перешел в Палермо.

Лаутаро Мартинес. Когда он только появился, мне говорили, что он новый Батистута. На следующий день уже сказали, что Интер готов отдать за него 20-30 миллионов.

Ярославский всегда говорит, что не надо покупать клубнику на входе, где она красивая, большая, красная и самая дорогая. Советовал идти вдоль, в самый конец, к бабушкам – поковыряться у них и найти самую вкусную", – сказал Красников в комментарии ПРОФУТБОЛ Digital.

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