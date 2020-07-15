Красников покинет Динамо из-за отсутствия влияния в клубе, – СМИ

Вице-президент "бело-синих" Евгений Красников уже в ближайшее время сменит место работы.

Вице-президент Динамо Евгений Красников по окончании сезона покинет киевский клуб, сообщает издание 1927.kiev.ua.

Красников анонсировал разговор с Суркисом о своем будущем в Динамо – функционер основал в Харькове новый клуб

Кроме того, сама должность вице-президента будет аннулирована. Вероятный уход Красникова связан с тем, что его работа не нашла отклика в системе Динамо – руководитель не имел особого влияния в клубных делах.

Ранее Красников уже анонсировал свой будущий разговор с Игорем Суркисом – на нем будут согласованы все формальности по поводу завершения сотрудничества.

Напомним, ранее в Харькове был создан новый футбольный клуб Металл, конечным бенефициаром которого является именно Евгений Красников. Функционер заявил, что Металл создавался, прежде всего, для развития детского футбола в регионе.

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