Красніков анонсував розмову з Суркісом щодо свого майбутнього в Динамо – функціонер заснував у Харкові новий клуб

Віце-президент Динамо підтвердив, що заснував у Харкові новий футбольний клуб під назвою Метал. Водночас його майбутнє у київському клубі залишається невизначеним.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо про створення нового клубу Метал у Харкові. Головним тренером повинен стати екс-захисник збірної України Олександр Кучер.

"Я дійсно створив у Харкові футбольний клуб Метал. Але це аматорський клуб. Початкове завдання – створити гарну дитячу школу.

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Але на даний момент я є віце-президентом Динамо, працюю в київському клубі. Після закінчення сезону в нас буде розмова з президентом Динамо Ігорем Суркісом. Ми з ним домовилися, що сезон закінчиться і ми з ним поговоримо на цю тему. І на всі інші. Поки я не переговорю з Ігорем Михайловичем, ніяких рухів робити не буду. А далі будемо дивитися по ситуації", – розповів Красніков в ефірі ТаТоТаке.

До слова, за інформацією Sport Arena, Метал планує заявитися на Другу лігу. Домашньою ареною може стати стадіон Авангард у місті Зміїв Харківської області.

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