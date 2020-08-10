Красніков покине Динамо через свій новий проект, – Циганик

"Красніков припиняє співпрацю з Динамо. Унаслідок того, що у нього з'явилася нова історія у Харкові – під назвою ФК Метал. Він зараз дуже ретельно працює над цим проектом.

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Щодо Динамо, дуже шкода. Красніков працював, привіз непоганих футболістів. Але не завжди все вирішується на футбольному полі. Є певні моменти. Мені здається, Хацкевич упереджено ставився до цих футболістів, не даючи їм можливості розкритися.

Можливо, якби Красніков знав раніше, що Луческу прийде в Динамо, то була би якась співпраця", – сказав журналіст у своїй програмі Циганик Live.

Нагадаємо, Євген Красніков відповідав за трансферні питання київського клубу.

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