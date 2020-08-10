Красников покинет Динамо из-за своего нового проекта, – Цыганык

"Красников прекращает сотрудничество с Динамо. Вследствии того, что у него появилась новая история в Харькове – под названием ФК Металл. Он сейчас очень тщательно работает над этим проектом.

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Относительно Динамо, очень жаль. Красников работал, привез неплохих футболистов. Но не всегда все решается на футбольном поле. Есть определенные моменты. Мне кажется, Хацкевич предвзято относился к этим футболистам, не давая им возможности раскрыться.

Возможно, если бы Красников знал раньше, что Луческу придет в Динамо, то было бы какое-то сотрудничество", – сказал журналист в своей программе Цыганык Live.

Напомним, Евгений Красников отвечал за трансферные вопросы киевского клуба.

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