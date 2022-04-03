"Економічна ситуація в країні зараз буде не найкращою. Дай боже, все це закінчиться. Усі клуби в нас переважно приватні. Усі люди фінансово просіли. Наразі було б непогано відпустити гравців гарного рівня до європейських клубів.

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Але є проблема. Таких футболістів як Довбик, Мудрик, Лунін, Судаков, Шапаренко і завтра, з паспортом чи без, заберуть провідні європейські клуби. А є віковіші, той же Буяльський. У багатьох європейських клубах на його позиції грають футболісти з польським або хорватським паспортом, з паспортом Євросоюзу, які слабші за нього.

Потрібно, щоб зібралися клуби та звернулися до президента УАФ, аби закликати УЄФА прирівняти український паспорт до паспорту Євросоюзу. Я маю на увазі футболістів, щоб українські гравці не вважалися в Євросоюзі легіонерами.

Відразу підвищиться попит на українців, ми станемо конкурентними. Не думаю, що рівень футболу у нас слабший, ніж у Польщі, Угорщині, Сербії чи Хорватії. Тоді братимуть гравців не за паспортом, а за футбольними якостями. Друге, на них одразу ж зростуть ціни", – розповів Красніков у інтерв'ю в програмі Циганик Live.

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