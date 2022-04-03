"Экономическая ситуация в стране сейчас будет не лучшей. Дай бог, все это закончится. Все клубы у нас в основном частные. Все люди финансово просели. Теперь было бы неплохо отпустить игроков хорошего уровня в европейские клубы.

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Но есть проблема. Таких футболистов как Довбик, Мудрик, Лунин, Судаков, Шапаренко и завтра с паспортом или без заберут ведущие европейские клубы. А есть более возрастные, тот же Буяльский. Во многих европейских клубах на его позиции играют футболисты с польским или хорватским паспортом, с паспортом Евросоюза, которые слабее его.

Нужно чтобы собрались клубы и обратились к президенту УАФ, чтобы призвать УЕФА приравнять украинский паспорт к паспорту Евросоюза. Я имею в виду футболистов, чтобы украинские игроки не считались в Евросоюзе легионерами.

Сразу поднимется спрос на украинцев, мы станем конкурентными. Не думаю, что уровень футбола у нас слабее, чем в Польше, Венгрии, Сербии или Хорватии. Тогда будут брать игроков не по паспорту, а по футбольным качествам. Второе, на них сразу же поднимутся цены", – рассказал Красников в интервью в программе Цыганык Live.

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