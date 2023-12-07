"Довольны победой. Хорошо провели первый тайм, а во втором, в принципе, играли по счету, больше контролировали мяч. Были определенные моменты, которые мы не реализовали, поэтому возникла неуверенность и получилась нервная концовка. Пропустили два гола потому, что не успели накрыть соперника в этих эпизодах.

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Во втором тайме мы создавали моменты, но не реализовывали их. Все побежали в атаку и, как говорится, попали в плен. Для нас каждый поединок как финал – нужно выигрывать и двигаться от матча к матчу.

Игра с Минаем... Лучше бы мы ее сыграли. Мы не отдыхали, а два дня ехали в поезде. Где-то выбились из тренировочного процесса, ведь сначала пропустили предигровую тренировку через снег – пришлось проводить занятия на искусственном поле. А во время игры мы сыграли всего минуту. Поэтому тренировочный процесс нарушился", – цитирует Буяльского официальный сайт Динамо.

Напомним, после 13-ти сыгранных поединков киевляне набрали 25 очков и поднялись на пятую строчку турнирной таблицы УПЛ (в запасе у "бело-синих" еще три матча).

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